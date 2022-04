Claire DENUX

Titulaire du DE d'Assistante de service social et du TP de Conseillère en insertion professionnelle, j'ai une expérience de 15 ans dans l'accompagnement social et professionnel dont 10 dans une Association d'accueil et d'aide aux demandeurs d'emploi et 8 dans différents organismes de formation ( Instep Léo-Lagrange, Irfa Sud, Ymca Formation, Claf, Cépière Formation et AMS Grand Sud).

Je suis intervenue sur différents dispositifs d'accompagnement à la construction de projet professionnel, à la recherche d'emploi et/ou de formation, tant sur un mode individuel que collectif.

Enfin, j'ai travaillé 11 mois dans la Fonction Publique Territoriale en qualité d'Assistante socio-éducative (accompagnement à l'emploi tous publics, puis accompagnement des jeunes vers l'alternance).



Aussi mes différentes expériences peuvent-t-elles me permettre d'avoir une polyvalence d'intervention et de m'adapter à différents postes : animation d'un Centre de ressources sur l'insertion et la formation, prestations de Pôle emploi, dispositifs d'accès à la qualification du Conseil Régional, formations courtes Agefiph, accompagnement des bénéficiaires du RSA dans le cadre du dispositif territorial d'insertion professionnelle du Conseil départemental, etc..

Je suis particulièrement intéressée par l'accompagnement des personnes reconnues travailleurs handicapés; domaine dans lequel j'ai développé une expérience significative, dans le cadre notamment de l'animation de formations courtes Agefiph et dans le cadre de la prestation Mobilisation vers l'emploi Pôle emploi.

Ces expériences m'ont permis de développer des ressources par rapport au public présentant tous types de handicaps; handicaps ostéo articulaires et moteurs en général, souvent acquis au cours de la vie (maladies professionnelles notamment), déficiences auditives, visuelles et troubles psychiques en particulier.



Je suis en poste (temps partiel) depuis juillet 2015 au CIBC32 (CUI CAE 1 an renouvelable sur une durée totale de 5 ans), où j'interviens à ce jour sur les prestations Pôle emploi Activ'emploi et Activ'projet, ainsi que sur le Point Relais conseil VAE31.

Je souhaite compléter mon emploi actuel (cui-cae), ou en changer, sur un poste à temps partiel ou dans le cadre de prestations ponctuelles.

Je recherche de préférence un poste de Conseillère en insertion professionnelle (Pôle emploi ou Organisme de formation), de Chargée de mission Handicap, de Conseillère en formation, d'Assistante ressources humaines ou de Chargée de recrutement (projet de reconversion éventuelle validé en 2013).

J'étudie toute proposition, CDD, vacation ou formation dans le cadre d'un contrat de professionnalisation.

Je suis mobile dans un rayon de 50 kms autour de mon domicile, voire plus en fonction du mode de trajet à privilégier (voiture, scooter, train...).



Mes compétences :

Insertion Professionnelle