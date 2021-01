Claire DESOMBRE

-- Certification professionnelle de l'Autorité des marchés financiers /AMF obtenu le 8 janvier 2021 --



20 ans d'expérience dans la gestion opérationnelle de projets innovants et Blockchain en 3 points :

- analyses et consulting projets blockchain (2 ans)

- manager (et cofondateur) d'accélérateurs, incubateurs et pépinières de startups (8 ans)

- chef de projet fonctionnel en ESN (10 ans)



Gestion de Projets :

- Coordination générale et organisation des livraisons

- Suivi des réalisations, des livraisons, des recettes et des budgets

- Animation de réunions et workshop de travail

- Analyse des process et des fonctionnalités métiers

- Rédaction de rapports et de cahiers des charges détaillés

- Formations pédagogiques orales ou écrites

- Mise en place de partenariats privés et publics.

- Contact et mises en lien des entreprises / startups



Domaines d'expertises :

- innovations et startups

- incubateur, accélérateur, et pépinières

- blockchains