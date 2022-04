Claire DESPREZ

De formation commerciale, Claire possède une bonne aptitude à la compréhension et à la résolution des problématiques Achats (achats opérationnels, réduction des coûts, organisation achats…)

Dynamique et douée d’une bonne capacité d’adaptation, elle parvient aisément à appréhender des problématiques complexes dans des environnements variés et internationaux.

Pragmatique et proche du client, elle est orientée résultats.



Mes compétences :

Conseil

Procurement

Achats

Purchasing

Sourcing

Négociation

Achats internationaux

Gestion de projet