Laurence MAIRE

A 45 ans, après 15 ans de développement terrain et de management de projet associant des compétences d'organisation, de gestion et de créativité au service des étudiants et des enseignants du Programme Master Grande Ecole - ESC Montpellier, je viens d'être nommée Directrice de la Communication du Groupe Sup de Co Montpellier Business School. De nouveaux challenges m'attendent...



Résolument tournée vers l'humain, je reste fidèle à l'alliance de la responsabilité à la performance individuelle comme collective pour en sublimer l'action en interne comme en externe.







Mes compétences :

Créativité

Management

NTIC

Vision

Vision globale