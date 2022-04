Claire DEVAUX

Mon poste de chargée d'affaire en agencement me permet de gérer la totalité d'un dossier de la réception de coque jusqu’à la livraison de chantier en passant par les phases de:

- Gestion de réunion préparatoire de chantier.

- Relevé de mesures. Rédactions des descriptifs et devis.

- Réalisation de planning et comptes rendus de chantier.

- Proposition de solutions techniques

- Pilotage au quotidien et réception de chantier.

- Gestion d’équipe, Encadrement.

- Elaboration des DOE et des DGD de fin de chantier.



Mes débuts de dessinateur projeteur deviseur me permettent de générer les phases administratives.

- Réalisation de Déclaration préalable, démarches auprès des mairies, centres commerciaux.

- Élaboration de plans d’exécution (mobilier, fabrication, architecture, second œuvre)et plans de sécurité.

- Élaboration de Dossiers de consultation des Entreprises.

- Notices d’accessibilité et de sécurité (+plans).

- Connaissances des normes de sécurité et accessibilité.

- Excellente maitrise d'AUTOCAD 2010 2D.







Mes compétences :

AGENCEMENT DESIGN

Architecture

Commercial

Conducteur travaux

Design

ERP

Immobilier

magasin

Pilotage

Projeteur

Relooking