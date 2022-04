Claire DEVOS

Inspectrice des systèmes de sécurité incendie (vérifications après travaux et vérifications triennale) dans les établissements recevant du public.

Formatrice incendie (équipiers de 1ère et 2nde intervention, ARI, guides et serres-files, transfert horizontal dans les établissements de types U et J, SSIAP 1 et 2, sauveteur secouriste du travail...)

Déléguée technique formation Normandie ayant en charge l'aspect qualité des formations, l'appui technique auprès des formateurs et des conseillers, et la qualification des formateurs.