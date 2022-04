Jean-Michel HOTOT

41 ans d'activité professionnelle dont 33 ans Apave



Inspection,assistance technique sur les équipements de travail

Formateur et concepteur de formation en prévention des risques machines

Action : aide à la conception ou à la mise en conformité des machines et équipements de travail.



Chef du centre de formation APAVE, en Basse-Normandie



Retraité depuis le 30/06/2008



Bénévole, accompagnateur et intervenant et membre du conseil d'administration

de l'ANCRE depuis septembre 2008

(Accompagnement Normand des Cadres en Recherche d'Emploi)



Ancien élève de l'Institut Lemonnier

Trésorier adjoint de l'association ADB Caen

webmaster du site ADB "ancienseleves-lemonnier.jimdo.com"



Mes compétences :

Accompagnement

Évaluation des risques

Formation

Maintenance