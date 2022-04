Claire DEVRON

J’ai évolué pendant 11 années au sein des services marketing et communication de la marque française LACOSTE.

J’ai essentiellement travaillé sur le repositionnement de la marque, visant à reconquérir une cible plus jeune et plus pointue. Cela m’a permis d’acquérir une forte expérience en marketing opérationnel, à travers différents pôles stratégiques et projets phares : la publicité (Un peu d’air sur terre), l'événementiel (80ème anniversaire), les vitrines (vitrines Premium), la PLV (mise en avant du story telling).

En véritable chef d’orchestre, j’aime conduire des projets challengeant dans un environnement qualitatif et multiculturel.

Je suis aujourd’hui en recherche active de nouvelles missions, n’hésitez pas à me contacter.



Mes compétences :

Marketing opérationnel

Coordination de projets

Gestion de projet

Gestion budgétaire

Evénementiels et salons

Retail marketing

Communication événementielle

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Adobe Photoshop

Adobe Indesign