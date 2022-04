Claire DIOT-LEFEBVRE

Cadre territorial avec plus de 10 ans d’expérience professionnelle dans des champs toujours transverses liant culture, éducation et enseignement, formation et Europe.

Agrégée d'allemand, compétences professionnelles en anglais.

Titulaire de la fonction publique territoriale (Attachée principale) depuis mon intégration en 2008.



Capacité à piloter des dossiers complexes, dans des environnements multiculturels, avec des partenaires très divers.

Capacité à fédérer des acteurs autour d’un objectif commun, à gérer les délais, anticiper, réagir.



Mon sens du contact et de la communication est apprécié par les partenaires, tout comme mon esprit d'analyse et de synthèse.



Mes compétences :

Allemand

Culture

Education

Europe