Claire DIXNEUF

Co-fondatrice de Decosens.



Après 15 années d'expérience marketing et commerciale au sein de groupes européens, dans le secteur de l'électroménager haut de gamme, je crée en 1995 avec Lydie Castells, Decosens.



Deco Sens, est un service personnalisé et innovant d’accueil

des patients et de la clientèle qui fait appel aux sens.

Voir -Ecouter-Sentir



• Envie d’un lieu agréable, d’une atmosphère chaleureuse ?

• Envie d’une musique gaie et relaxante ?

• Envie de senteurs douces qui invitent au voyage ?



Finies, les attentes interminables dans des lieux froids

et impersonnels !



Deco sens donne vie aux salles d’attente des médecins ou des cliniques, aux espaces d’accueil des banques, grandes entreprises ou administrations.



Mes compétences :

Accueil

Ambiance musicale

Artiste

Décoration

Design