Claire DOQUET

Après 10 années dans le secteur audiovisuel dont 4 en tant que manager des équipes chez Cognacq Jay Image pour le client Canal+, j'ai décidé de prendre un nouveau départ et d'entamer une nouvelle carrière dans le marketing digital.

En mars 2021, j'ai entrepris une formation à distance de 6 mois afin d'obtenir un Bachelor Responsable de projet webmarketing et communication digitale.

J'ai atteint mon objectif en septembre de cette même année, à force d'un travail constant et intense.

Motivée et déterminée, j'ai relevé chacun de mes défis professionnels et ai su m'adapter aux différentes situations rencontrées lors de ces expériences.