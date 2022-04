Claire DOREL

"if you want to go fast, go alone, if you want to go far, go together"



Plus de 14 ans d’expérience dans la communication, le marketing du sport, l'événementiel et l'implementation de projets.



Accompagner l'entreprise pour accroître sa notoriété, optimiser son image et développer ses ventes !



Interventions en :

- Conseil & définition de stratégies de communication / marketing

- Elaboration et mise en œuvre des plans d’actions : création, media, digital, brand content, event, relations

presse et publiques, trade marketing, études, etc.

- Management / direction de projets (conception, planning, implementation...)

- Développement de partenariats / sponsoring

- Gestion et développement commercial de comptes clients :développement et fidelisation

- Management d’équipes & coordination











Mes compétences :

Marketing

Consultant senior

Partenariat public privé

Chef de projets

Chef de publicité

Event manager

Gestion de projet

Communication

Gestion de la relation client