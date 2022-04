Madame, Monsieur,



Actuellement en poste au sein de la Communauté d'agglomération Privas Centre Ardèche en tant qu'assistante administrative, je suis à l'écoute pour de nouvelles opportunités.



Titulaire d’un baccalauréat professionnel secrétariat, d’un B.E.P. Métiers de la comptabilité et du secrétariat, et d’une première année de licence en droit, ayant de très bonnes connaissances dans le domaine de l’administratif, dans l’outil informatique, des notions de gestion commerciale, des connaissances en comptabilité générale, et un très bon relationnel avec les personnes. Je serais honorée de mettre mes compétences et mon expérience au service de votre entreprise.



Je suis ainsi extrêmement motivée à rejoindre vos équipes et ne manquerai pas, si cette opportunité m’est donnée, de vous démontrer mon implication tant professionnelle que personnelle, ma rigueur et mes capacités à m’intégrer rapidement.



Pour ce faire, je vous prie de trouver ci-joint mon curriculum vitæ ainsi qu’une lettre de recommandation de mon précèdent employeur. Je me tiens également à votre entière disposition pour tout entretien et toute demande d’informations complémentaires dont vous auriez besoin.



En vous remerciant de l’intérêt que vous porterez à ma candidature, je vous prie de croire,

Madame, Monsieur, en l’expression de mes salutations distinguées.



Claire DRUGEON.



Mes compétences :

Communication

Négociation

Comptabilité générale

Informatique

Secrétariat

Bureautique

Administratif

Gestion administrative

Gestion des stocks

Relationnel

Microsoft Office 2010

Bookkeeping

Cashiering

Stock Control