Claire DU MESNILDOT

Rigoureuse, autonome et dotée d’un bon relationnel, je me distingue surtout par ma curiosité. Avec un regard orienté client et prospective, je sais adopter une approche innovante et conceptuelle, au-delà du simple produit.

Sensibilisée au lean management et au travail collaboratif, je mets mon énergie et mes idées au service du groupe.

Mes compétences : marketing produit, marketing des services, B2B, anglais courant.



Marketing

Marketing des services

Accompagnement au changement

Marketing opérationnel

Innovation

Marketing stratégique

Management

Brainstorming

Veille