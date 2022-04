Claire DU POUGET DE NADAILLAC

Responsable promotion du magazine Closer



Objectif: lancement et promotion du magazine Closer depuis Juin 05



Moyens:



-Elaboration et mise en oeuvre de la stratégie de promotion en collaboration avec l'éditeur et les équipes rédactionnelles.



-Mise en place des plans publi-promotionnel.



-Gestion budgétaire du titre: contrôle du budget et négociation avec les prestataires afin de garantir une rentabilité optimale des sommes investies.



-Conception, recherche des offres jumelées ( magazine + objet), primes gratuites et offres couplées avec d'autres magazines.



-Réalisations de partenariats: - Média: création, négociations et échanges radio,presse,web,T.V.

- Hors Média: mise en place d'opérations spéciales, créations de jeux concours, plus produit.



-Optimisation de la collaboration avec l'agence de publicité, la création et la mise en place des campagnes publicitaires.



-Suivi et participation à l'analyse des résultats du titre et du marché.





Septembre 03- Mai 05: Chargée de promotion des magazines Top santé, Modes& Travaux et Nous Deux.



Formation:



2002: Diplôme supérieur - Institut supérieur de Gestion ( Bac +5)

2000: BTS Commerce International

1998: Baccalauréat série S.T.T Gestion ( Mention assez bien)



Mes compétences :

Presse

Promotion