Claire DUBART

A l’aise sur le terrain, réactive, attachée aux valeurs humaines, organisée et avec un bon sens de l'analyse, je comprends rapidement les contextes difficiles et m'adapte facilement à toutes les problématiques et contextes pour mieux les accompagner et les développer.



Passionnée par le relationnel: j'aime être au service des équipes et des clients. J'ai développé un parcours autour du management d'équipe et de la gestion des ressources humaines, secteur dans lequel j'exerce depuis 10 ans.



Dans la vie professionnelle comme dans la vie associative, j'aime prendre des responsabilités et relever de nouveaux défis quels qu'ils soient. Les responsabilités ne me font pas peur, elles me motivent.



Mes compétences :

Vente

Ressources humaines

Paie

Grande distribution

Gestion de projets

Gestion administrative

Recrutement

Management

Commerce

Travail en équipe