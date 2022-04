Claire DUBOIS

Je suis professeur d'arts appliqués en lycée professionnel depuis 2012.



Issue d'une formation en arts plastiques et en arts appliqués, dans un esprit de transversalité, j'ai été graphiste designer pendant plusieurs années en design de produit, textile, communication, espace.



J'ai animé pendant 8 ans un atelier d'arts plastiques auprès d'enfants et d'adultes avec pour motivation d'initier et de partager mon goût pour l'expression artistique et de développer sa créativité.



Mes compétences :

Créativité

Communication

Graphisme

Arts plastiques

Enseignement

Dessin

Culture

Design