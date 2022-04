Claire DUCDODON JONATHAN

Après une formation d'Architecte d'intérieur et deux années d'expérience de la vente dans le secteur du luxe, je me suis très vite orientée dans le domaine des salons et évènements.



Premières armes chez Editions Techniques et Communications(organisateur de salons professionnels et grand Public ).

Quelques années plus tard, j'ai intégré le département marketing d'une fédération textile, avec pour mission de créer et développer des salons professionnels de Mode et de Textile.



Nouveaux projets, micro salons régionaux, et salons confrmés ont connu un développement constant et maîtrisé pendant plus de 20 ans et sont tous devenus des évènements professionnels internationaux leaders sur leur secteur.



MISSIONS

- Direction technique

- Direction commerciale ( animation d'équipe et gestion grands comptes)

- Direction mode (Valeur ajoutée sur les salons: mise en scène de l'information etc.)

Communication France et international (Tous médias)



ATOUTS PROFESSIONNELS

Expérimentée et polyvalente sur les métiers de l'organisation d'évènements ( transférable à d'autres secteurs d'activité)



RESSOURCES PERSONNELLES

Responsable et organisée

Intuitive et Créative

Goût de l'organisation et de l'efficacité



Mes compétences :

Décoration

Mode

ventes