Claire DUCREUX

Ma double compétence en Marketing et dernièrement en Ressources Humaines, ainsi que mon expérience en management d’équipes, sont une réelle valeur ajoutée à un poste à Responsabilités dans les Ressources Humaines ou la Direction Marketing.



En effet, après plus de 20 années d’expériences dans le Marketing, avec une appétence particulière pour l’Homme dans l’entreprise, j’ai voulu ajouter une corde à mon arc dans les Relations Humaines. J’ai donc décidé de suivre une formation d’un an et demi au sein de Sup des RH en parallèle de mon activité professionnelle chez ACO France. J’ai obtenu le diplôme de Chargée des Ressources Humaines, titre reconnu et Certifié de niveau II, avec une moyenne générale de 15/20 sur les 7 blocs de compétences*.



J’ai pris les responsabilités des tâches Ressources Humaines en 2018 chez ACO France suite au départ de ma DRH, tout en continuant de développer le Marketing Corporate et la communication institutionnelle au sein du groupe. Extrêmement motivée et passionnée par les différentes missions qui m’ont été confiées, j’ai réussi à recréer le dialogue et à regagner la confiance des salariés pendant une période difficile de départs et de restructuration d’entreprise.



J’aime le challenge, la diversité des tâches, la communication, les relations humaines et ma persévérance ne me fait jamais baisser les bras.



Comme vous le constaterez à la lecture de mon CV, mon parcours est très riche avec des passages dans des sociétés de taille et d’activités différentes. J’ai en effet le gout de la découverte et m’adapte facilement et rapidement.



Partenaire de vos projets RH et Marketing, je serais très heureuse de pouvoir discuter d’une éventuelle collaboration afin de vous expliquer de vive voix mes réelles motivations.



Dans l’attente de notre prochaine entrevue, je vous prie de croire en l’expression de mes sentiments distingués.



*7 blocs de compétences : Piloter la formation professionnelle ; Recruter les collaborateurs ; Mettre en place une gestion de l’emploi et des compétences ; Contribuer à l’animation du dialogue social ; Garantir l’application du droit social individuel ; Elaborer le processus et les tableaux de bord RH ; Assurer la paie et les obligations sociales



Mes compétences :

Marketing

Communication

Ressources humaines