Olivier VERDURE

Rémois d'origine, j'ai fais mes études sur Paris en Ecole de Commerce (Ecole Supérieure de Gestion) de 1994 à 1997.



A la fin de mes études, j'ai créé APSIDES Communication (voir détails plus bas), une agence de publicité traditionnelle mais déjà spécialisée dans la pharmacie.



J'ai également pris les fonctions de Directeur Marketing de la 1ère Fédération Européenne de Groupements Pharmaceutiques : le Groupe APSARA, qui regroupe aujourd'hui plus de 600 pharmacies en France.



Souhaitant partager mon expérience professionnelle, j'ai été également intervenant en Marketing et Communication en BTS Communication des Entreprises, BTS Action Commerciale ou BTS Force de Vente pour le compte du Groupe MAESTRIS, l'Ecole Pratique de Vente et de Marketing, le CESI à Reims, l'ESSEC et l'ISC à Paris.



En 2012, nous avons relevé un nouveau défi en lancant PHARMONWEB, plateforme de services marketing destinée aux groupement de pharmaciens et aux pharmacies individuelles :Array



Mes compétences :

Publicité

Marketing

Communication

Web

Internet

Pharmacie

Conseil