Claire DUFOUR

A la suite de mon BTS assistant de gestion j'ai souhaité approfondir mes connaissances en intégrant la formation professionnelle de gestionnaire de paie et de carrière au centre AFPA d'Elbeuf.

Ayant acquis suffisamment de compétences, je souhaiterais dorénavant trouver un emploi dans le domaine administratif avec une préférence pour les ressources humaines.

Ne doutant de mes capacités et de ma motivation, il ne me reste plus qu'à trouver une entreprise qui me donnera ma chance et me fera confiance.



Mes compétences :

Accueil des clients

Secrétariat général

Paie

Gestion des carrières

Travail en équipe

Pack office