Claire DUHAMEL

Diplômée d’un Master 2 Double diplôme Commerce International et Supply Chain Management, je suis désormais prête à relever de nouveaux challenges!



Je saurai mettre à votre disposition, entre autres:



• Mes 3 années d'expérience

• Mes connaissances et mon vécu à l'international

• Mon dynamisme, mon autonomie et ma prise d'initiative

• Mes deux spécialisations: commerce international et supply chain management



Mes compétences :

Adaptibilité

Outils informatique

Travail en équipe

Export

Supply chain

International

Achats

CEGID BUSINESS PLACE ET SUITE

Colombus retail

Pack office

GPAO