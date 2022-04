Claire DUHAMEL

Responsable du domaine gestion commerciale. Prise en charge des projets et de la maintenance au sein du service IT. Etude des besoins (français et anglais) des directions Adv, supply chain et finance, réalisation des cahiers des charges et des spécifications destinées aux développeurs, comités de pilotage, suivi des projets, encadrement de l’équipe de développement, recette, démarrage.



Mes compétences :

MOE

MOA

Logistique

AS400

Finance

Relationnel

Gestion commerciale

TMA