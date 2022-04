Claire DUHAMEL

Suite à une formation en Culture et Médias, je me tourne à présent vers les métiers de la communication.



Avec des bases en sociologie, des connaissances sur l'évolution des médias et de la société, l'évolution du cinéma, de la photographie et de l'art, je suis désormais chargée de communication chez bepub, l'annuaire des métiers de la création et de la communication.



Depuis toujours, attirée par les mots, je travaille ma passion au contact des métiers de la création !



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Adobe Photoshop

Rédaction

Community management