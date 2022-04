Claire DUMOULIN

Après avoir travaillé plusieurs années dans le transport, j'ai choisi de suivre une réorientation professionnelle.

Suite à cette décision, j'ai obtenu mon titre professionnel gestionnaire de paie et administration du personnel.

Ma formation, mes stages et poste m'ont permis de développer mes qualités de contrôle, suivie de veille, travail en autonomie mais j'ai aussi appris à hiérarchiser les priorités ainsi qu'à m'organiser dans mon travail.

J'aime les chiffres, je suis discrète et rigoureuse.

Je recherche un poste de gestionnaire paie ou assistante ressource humaine soit sur la région de Chateau-Thierry (aisne) ou Paris.



Mes compétences :

Discrétion

Rigueur