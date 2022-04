Claire DUMOULIN

J'ai debute ma carriere en travaillant comme chef de projet pendant deux ans. En recherche perpetuelle de nouveaux challenges, defis, ... j ai integre Decathlon puis Leroy Merlin au poste de responsable univers puis chef de secteur ... Ou j ai pu developper mes competences manageriales, commerciale, et gestionnaires ..

J ai ensuite pris le chemin de l entrepreneuriat pour ouvrir un magasin d alimentation BIO ...

Depuis quatre ans, je suis en poste chez Zodio en tant que chef de secteur Cuisine / Table et Recevoir.

Interessee par les choses reelles et palpables, douee pour le marketing et la vente, j ai besoin d un travail qui implique des defis et qui soutienne mon attention.

Je suis orientee vers l'action, qui vis dans le futur en rendant chaque moment important.



Mes compétences :

determinee / perseverante / pragmatique

realiste / logique / analytique

culture du resultat / manager

gestionnaire de ressources / aime les defis

orientee vers l action / audacieuse

Autonomie

Dynamisme

Conscience professionnelle

Réactivité