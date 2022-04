Claire DUMOULIN

Après une expérience de trois ans en gestion d'expatriés chez Sodexo Afrique, j'ai intégré Sodexo France pour un poste de Responsable Ressources Humaines.



Je suis en charge de près de 900 collaborateurs travaillant en restauration collective sur les régions Île de France et Centre. Je suis principalement en charge du recrutement des cadres et des mobilités, de la gestion des carrières et du développement des compétences, des ouvertures et fermetures de sites ainsi que de la mise en place des procédures légales et disciplinaires.



Je suis réactive, sérieuse et polyvalente.



Mes compétences :

Autonomie

Droit

Ecoute

Formation

Gestion administrative

Management

Polyvalence

Réactivité

Recrutement