Claire DUPONT

Forte d’une solide expérience commerciale dans plusieurs grandes sociétés du monde informatique (Bull, Sun Microsystems et Oracle), je dispose de bonnes compétences sur la relation client et la gestion d'équipe.



J’ai plus particulièrement travaillé sur le secteur public (cycle de vente long, interlocuteurs difficiles à identifier, concurrence forte des acteurs du marché, complexité des projets) et en mode projets (vente de solutions globales incluant hardware, software et services).



Mes compétences :

Défense

Finances

Gestion d'équipe

Gestion d’équipe

Grands comptes

Management

Management de projets

Management de projets complexes

Projets complexes

Santé

Secteur public