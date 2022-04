Claire DUQUESNOY

Je suis biologiste et médiatrice scientifique au Jardin des sciences, service de l’Université de Strasbourg en charge de la médiation culturelle des sciences. Je cherche un poste qui me permette de poursuivre mon travail auprès du public tout en développant des outils de médiation nécessitant ou non une intervention humaine.



Mon expérience professionnelle m’a confirmé l’attrait que je porte à la communication, à la médiation et à l’éveil aux sciences chez les publics de tous âges via différents dispositifs tels que les ateliers ou encore les expositions. Mon poste actuel m’a permis de développer mon aisance orale, ma polyvalence ainsi que mes compétences artistiques. J’accorde en effet une grande importance aux supports de médiation et je cherche toujours à faire passer les informations de manière visuelle. Mon travail m’a également permis d’intégrer dans mes expériences le design graphique ainsi que la gestion de projet. J'apprécie travailler dans un environnement avec des personnes venues de différentes formation et culture, ce qui apporte une ambiance de travail très stimulante.



Je souhaite intégrer une structure qui corresponde à mes valeurs (donner le goût aux sciences par l’émerveillement et la manipulation) et à laquelle je pourrais apporter mes compétences et mes connaissances.



Mes compétences :

Vulgarisation scientifique

Communication scientifique

Analyse

Pack office

Médiation scientifique

Adobe creative suite