Claire DUQUESNOY

Expérience de 6 ans en marketing produit et en trade marketing sur des marques de grande consommation



- dans les biens de consommation, l'agroalimentaire et les cosmétiques

- sur différents canaux : GMS, GSS, CHD, réseaux d'indépendants

- en France et à l'international (Espagne, Pays-Bas)



Anglais et espagnol courants







Mes compétences :

Agroalimentaire

Cosmétiques

HandBall

Innovation

International

Marketing

Sport