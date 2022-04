Claire DURAN

Diplômée du DUT information et documentation d'entreprise avec neuf années d'expérience en gestion de la documentation, je travaille actuellement à GESTFORM 31 en tant que documentaliste.



Selon moi, le sens du contact relationnel est important pour l'épanouissement dans un métier. J'aime conseiller les personnes, les aider dans leur choix ou dans une recherche. C'est aussi pour ces qualités que je m'intéresse aux carrières de l'information ; être donc à l'écoute des publics et de leurs besoins.



...Mais le travail n'est pas mon unique préoccupation ! Pour m'épanouir, je pratique la musique depuis une vingtaine d'années (recherche sonore, compositions au synthétiseur et avec divers séquenceurs, programmations d'échantillonneurs, chant et percussions/batterie).

J'aime donc mettre mon potentiel créatif à l'épreuve, autant en musique qu'en dessin ou en peinture : je peins et dessine sur tissus, j'aime créer mes propres tee-shirts. Tout comme la création de bijoux.



Et aussi...



... Je m'intéresse à l'informatique, en particulier au traitement de l'image et aux nouvelles technologies liées à l'Internet. Je dispose de bases en création de sites Web, que je souhaite optimiser à l'avenir.



Mon autre passion depuis une dizaine d'années est la culture japonaise : depuis la rentrée 2012 je me suis lancée avec grande motivation dans l'apprentissage de la langue japonaise, auprès de l'Association Toulouse Midi-Pyrénées Japon. J'ai eu l'occasion de visiter ce beau pays en 2013 (Tokyo et Kyoto).



Si vous souhaitez me rencontrer, je serai prête à discuter avec vous, et ce avec le sourire !



Mes compétences :

Réalisation de supports de communication

Gestion documentation électronique

Support Utilisateur

Publication assistée par ordinateur

Gestion documentaire

Gestion de projet

Gestion de contenus

Coordination de projet

Bibliothèque numérique

GED

Administration de base de données

Rédaction de procédures bilingues