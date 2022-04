Claire DURAND

14 ans d'expérience professionnelle dans des fonctions support au sein de structures diverses du secteur de l'assurance m'ont permis de développer capacité d'adaptation, hyper polyvalence, dynamisme, sens du relationnel et de la coordination, organisation, rigueur et pragmatisme.



3 compétences majeures marquent mon parcours :

- contrôle interne/organisation/qualité

- gestion de projet (assistance à maitrise d'ouvrage et maitrise d'ouvrage)

- diagnostic d'entreprise dans l'ensemble de ses dimensions.



Mes compétences :

Conformité

Maîtrise d'ouvrage

Assistance à maîtrise d'ouvrage

Gestion de projet

Fraude

Contrôle interne

Assurance

Gestion des risques

Solvabilité 2 Pilier 2