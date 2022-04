Claire EMERIAUD

Titre obtenu de Secrétaire Assistant juridique, à l'IFA Marcel Sauvage de Mont Saint Aignan, de la CCI de Rouen (inscrit au RNCP niveau III).

Mes compétences sont :

-la saisie des actes juridiques par dictaphone numérique,

-le suivi des procédures et des dossiers,

-gestion de l'agenda,

-prise de RDV et rappel des clients en vue de prochaines audiences et de nous fournir des documents manquants au dossier,

-accueil physique et téléphonique des clients.



Je possède une large expérience en structure administrative (Finances Publiques, principalement).

Egalement intéressée par le domaine associatif, je souhaite acquérir des connaissances en Droit pénal, Droit du Travail.

Je suis aussi intéressée par une expérience dans le domaine des assurances (Protection Juridique), éducatif (Conseil Régional) et social (CPAM, Conseil Départemental).



Après diverses courtes expériences dans le domaine (dont une formation de 6 mois en alternance en cabinet d'avocats pénaliste et généraliste), je souhaite enrichir mes connaissances pour une période plus longue.



Déplacements possibles en centre-ville de Rouen et en agglomération (du Mesnil-Esnard à Mont-Saint-Aignan).

N'hésitez pas à me contacter si vous êtes intéressés par mon profil.



Microsoft Windows 7

Microsoft Outlook

Rigueur et discrétion

Organisation

Secrétariat

Gestion administrative

Esprit d'équipe

Word

Powerpoint

Logiciel professionnel LOGICIELNET

Autonomie professionnelle

Rapidité d'exécution des tâches

Synthèse rédactionnelle

Logiciel FICOBA

Saisie d'actes juridiques

Suivi des dossiers et procédures

Prises de RDV et tenue d'agenda

Microsoft Windows 10

Microsoft Windows 8