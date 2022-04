Claire ESPERET

J'ai acquis mon expérience au sein de la centrale d'achat du groupe Go-Sport, en occupant différentes fonctions, chef de groupe, chef de marché, acheteur et ce sur les 2 enseignes du groupe : GO SPORT et COURIR.



Mon dernier poste : Chef de marché Textile (Homme, Femme et Baby)et Accessoires pour l'enseigne Courir.



DOMAINES DE COMPETENCES :



CONSTRUCTION - ACHAT - GESTION de l’offre Textile et Accessoires

- Analyse du marché, concurrence, segmentation des cibles consommateurs

- Identification des tendances de modes et de consommations

- Expertise produit

- Elaboration de la stratégie commerciale

- Construction et mise en œuvre des plans de collections

- Gestion du portefeuille fournisseurs/marques et négociations

- Définition des assortiments adaptés à différents Canaux

- Définition des objectifs économiques, construction des budgets et suivi des performances (CA, marge, stock …)

- Pilotage de l’approvisionnement jusqu’aux points de vente





MARKETING :

- Mise en œuvre de la stratégie marques internationales et marques propres

- Elaboration de plans marketing et merchandising

- Présentation de collection aux équipes de vente



MANAGEMENT d’équipe jusqu’à 13 personnes (acheteurs, chef de produit, stylistes, responsables de gestion)



Mes compétences :

Achat

Décoration

Distribution

Management

Marketing

Mode

Négociation

Prêt à porter

Sens produit