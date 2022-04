Claire ESTEVE

Diplômée du Master 2 de l’École Nationale d’Assurance, je suis actuellement Rédacteur Technicien de Production à la Direction AXA Particuliers/Professionnels Sud Est au sein d'une équipe dynamique, portée par le défi du digital.



Dynamisme, curiosité, esprit d’équipe, et innovation sont mes principaux atouts. Attirée, tant par l’aspect technique que commercial de notre métier, et sensible à la digitalisation de notre profession, je suis à l'écoute du marché de l'assurance et demeure à votre disposition pour toute question sur mon parcours professionnel.



Mes compétences :

assurance

prévention

courtage

chef de projet