Claire-Eva EBERLIN

Actuellement élève-avocat à l'Ecole Régionale des Avocats du Grand Est de Strasbourg, je suis à la recherche d'un stage en entreprise pour une durée de six mois pour la période juillet-décembre 2015.



Lors de mon cursus universitaire, j'ai eu l'occasion de bénéficier d'un apprentissage approfondi en droit des sociétés, notamment au travers l'étude du droit fiscal mais également du droits des contrats, droit social ainsi qu'en ingénierie juridique de l'entreprise.



De la même manière, mon expérience professionnelle dans un cabinet d'avocats, au cours de laquelle j'ai pu appréhender les divers aspects du métier, m'a permis d'acquérir des compétences dans la pratique rédactionnelle notamment par la réalisation d'acte de sociétés (AGE, AGO, fusion, acquisition, cession, etc...) ainsi que la maîtrise de l'ingénierie financière (Restructuration de sociétés, optimisation fiscale, ...), permettant de dispenser un accompagnement approprié dans le conseil tant des particuliers que des professionnels.



De nature ouverte, motivée et dynamique, j'ai le sens de la rigueur et du travail. Dotée d'un bon sens du relationnel, et désireuse de mettre à profit mes connaissances dans un contexte de travail enrichissant, je reste à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.



Mes compétences :

Fiscalité

Droit des sociétés

Ingénierie financière et juridique

Droit des contrats

Droit social