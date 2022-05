Philippe DREYER

Actuellement en poste mais à l'écoute du marché sur un emploi dans le commerce et le marketing, mon objectif est de devenir un atout durable dans votre société en appui à vos équipes afin de garantir la réussite de vos projets.



Mes différentes expériences professionnelles toutes aussi variées mais néanmoins approfondies dans le commerce m'ont permis de développer de multiples compétences : stratégie, négociation, vente, marketing, événementiel, relation clientèle, ...

Cette polyvalence serait pour votre entreprise un atout majeur.



Actuellement responsable de secteur GMS pour la société TRIBALLAT NOYAL, précédé d'une expérience chez PEPSICO FRANCE, ainsi que Coca-Cola.

Je gère un portefeuille client de 3.500.000€ avec une croissance à 2 chiffres sur la dernière année.

Des expériences très intéressantes et variées dans des sociétés très dynamiques et très formatrices, je développe le CA de mon secteur ainsi que ses PDM.

Mes différentes missions et mes diverses expériences passées me permettent de me confronter à tout type de situation et arriver à trouve une solution favorable à chacune.



Qualifié, autonome, motivé et ambiteux, je suis à l'écoute du marché



Quelques détails:

Ancien Vice-président de la « Corpo Eco » (Université d’Economie et Gestion Rennes 1) Président du BDE IFAG Rennes.

Je possède un niveau d'anglais correct (score TOIEC: 940) ainsi qu'un niveau d'allemand universitaire.

Je maitrise l'informatique sur des logiciels tels qu'Excel, Word, PowerPoint, Access, Sphinx, Geoptim, Photofiltre...



Mes compétences :

MARKETING

ORGANISER

COMMERCIAL

Vente

NÉGOCIATION