Claire EVAN

Après avoir travaillé pendant plusieurs années en tant qu'assistante de Direction aux côtés d'un chef d'entreprise, mais aussi en tant qu'assistante Commerciale, je me suis mise au défi de créer ma propre société de secrétariat à distance.



Alpha Gestion a ainsi vu le jour, depuis octobre 2009, afin de proposer, aussi bien aux dirigeants de PME/PMI, qu'aux professions libérales, aux artisans ou aux associations, une aide quant à leur gestion administrative.



Courriers, compte-rendu, rapports, factures, devis, présentation de plaquettes, prospection clients, appels téléphoniques... et bien d'autres travaux de secrétariat, Alpha Gestion est là pour vous aider dans toutes ces tâches administratives !



Je me réjouis de pouvoir mettre mes compétences professionnelles à votre disposition.



Mes compétences :

Allemand

Anglais

Espagnol

Français

Informatiques

Langues

Microsoft Publisher

Microsoft Word - Excel

Microsoft Word Excel

