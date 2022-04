Antoine MALLET

La Chromothérapie : le bien-être par les couleurs à découvrir ici >Array



La chromothérapie ( ou Chromathérapie ) est une technique de relaxation par les couleurs très innovante, qui consiste à utiliser les ondes colorées pour agir directement sur le corps et sur l'humeur. Découvrez ici la signification des couleurs > Il existe 3 manières de projeter des couleurs : la projection globale, locale, ou puncture. Nos technologies de projections ne cessent de se perfectionner et de nous surprendre par leurs bienfaits sur la santé et le bien-être. Leur efficacité, ainsi que l'innovation apportée, nous donne aujourd’hui une reconnaissance inégalée dans le monde entier dans le traitement de troubles par l'onde colorée. Un marché en pleine expansion, vous aussi adoptez la "Chromo'Attitude" : formez-vous & équipez vous dès aujourd'hui. Découvrez la gamme matériel de chromothérapie, destinée aux professionnels >

ColorInside fête ses 8 ans

En 2004, ColorInside innovait avec les premières solutions de chromathérapie naturelles et non-invasives pour aider chacun à vivre en harmonie avec les couleurs. Ce succès est avant tout le fruit de nombreuses recherches, afin de proposer des solutions de moins en moins coûteuses, et de plus en plus performantes. Voir le catalogue produit >



La démarche visionnaire de ColorInside se révèle plus que jamais d’actualité et en parfaite adéquation avec une demande croissante de nouvelles thérapies douces qui puissent réduire fatigue, stress, anxiété, de manière significative à travers le soin par les couleurs. Découvrez la salle de sieste (CalmSpace)



