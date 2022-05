Je suis un agent immobilier depuis 2005 sur Orléans. Mon activité principale, la vente d'ancien, mais également dans le NEUF, VEFA et défiscalisation.

J'ai récemment suivis une licence en gestion/éco/droit, mention gestion des entreprises, en parallèle de mon activité.

N'hésitez pas à me contacter.



Mes compétences :

Gestionnaire

Prospection commerciale

Manager commercial

Autonome et réactive. Apprentissage rapide

Marketing