Claire FAFOURNOUX

Manager de terrain, bienveillante, exigeante et créative, je suis une spécialiste du retail multicanal dans l'univers de la mode en France et à l'étranger.



Passionnée par mon métier de Directrice Régionale poste clé à la fois stratégique et très opérationnel, j'ai à coeur d'accommpagner mes équipes et de les fédérer autours de projets ambitieux et motivants.



Convaincue de pouvoir concilier performance, plaisir et épanouissement, je souhaite relever de nouveaux défis au sein d'une entreprise orientée éthique sociale et résultats, plaçant l'humain et le service client au coeur de ses préoccupations.



Mes compétences :

Créativité

Esprit d'entreprise

Gestionnaire

Manager

Mode

Prêt à porter

Technique