Claire FARGEAS

Actuellement en poste chez GEA Process Engineering France (Division Niro), je suis ingénieur de vente dans le secteur chimie et pharmacie pour les procédés de séchage. A ce titre,je suis en charge de la définition technique de la solution proposée et des contacts techniques et commerciaux jusqu'à la négociation du contrat.

Auparavant, j'ai occupé un poste de responsable des ventes procédés industriels chez Guinard Centrifugation (Vente d'équipements de centrifugation)



Mes domaines de compétence:

- procédés de séchage

- Génie des procédés

- Négociation commerciale

- pratique courante de l'anglais



Mes compétences :

Ingénierie