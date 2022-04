Claire FASTREZ-MANZINI

Diplômée de Master en DIRECTION DE PROJETS CULTURELS à Sciences Po Grenoble et dotée d'une bonne expérience du milieu du spectacle vivant, je cherche à me mettre au service d'un projet artistique et culturel qui me passionne.





FORMATION

- 2008/2009 : Université Paris 8 : Licence Arts du Spectacle chorégraphique, Mention Bien

- 2008 : Master 2, spécialité Direction de Projets culturels, mention Bien (Sciences Po Grenoble)

- 2006 : Diplôme de premier cycle de l'Institut d'Etudes politiques de Grenoble





Expériences à l'étranger : Allemagne, Grande Bretagne, Canada, Belgique...



Mes compétences :

Gestion de projet

Communication