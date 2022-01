François EPINARD

Professionnel de la culture, je dispose d'une expérience large du secteur culturel et d'un réseau riche et étendu. J'ai développé, outre mon expertise en matière de politique culturelle, une très bonne connaissance du milieu associatif et des collectivités territoriales.

Très au fait des enjeux territoriaux, je sais travailler auprès des élus et optimiser l'équilibre économique des structures où j'exerce, pour un service maintenu ou amélioré auprès du public.

Titulaire de la fonction publique territoriale, j'ai élargi mon champs d'action en matière de développement culturel (spectacle vivant, patrimoine, arts visuels....) et de collectivités en quittant le Département de la Vendée début 2014 pour devenir directeur des affaires culturelles et directeur de l'office départemental d'action culturelle du Conseil général de la Haute-Savoie. Depuis 2017, je dirige Savoie-biblio, abordant désormais le champ de la lecture publique, compétence obligatoire des Départements. Structure unique en France, Savoie-biblio est une direction bidépartementale (associant Savoie et Haute-Savoie) au caractère pionner et expérimental qui m'intéresse au plus haut point dans un monde des collectivités locales en pleine mutation.



Mes compétences :

Art

Communication

Chef de projet

Culture

Musique

Nantes

Paris