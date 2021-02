Emmanuel COUVAL

-Responsable du pôle "Pilotage & Gouvernance" chez Viatys conseil

-Conseil en organisation et stratégie

-Accompagnement de directions dans les phases de réorganisation

-Gestion de programmes / portefeuilles

-Conduite du changement

-Développement commercial (étude d’opportunités, conception de nouvelles offres, prospection, réponse à appel d'offre, contractualisation, gestion et développement de comptes ...)

-Management d'équipe (recrutement, suivi, développement des compétences, évaluation, ...)



Formations Complémentaires :

-Certifié Green Belt Lean Six Sigma (amélioration de la qualité et optimisation des processus)

-Certifié Prince 2 (gestion de projet)

-Certifié MSP (gestion de programme)

-Certifié Process Com' (techniques de communication)

-Certifié ITIL (meilleures pratiques en gestion des services informatiques)

-Certification PMI PMP en cours (management de proget)

-TOEIC : 830



Mes compétences :

Création d'entreprise

Norme ISO 14001

Conseil