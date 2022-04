Claire FAURE

Je suis titulaire d’une Licence d’Italien, d’une Licence de Sciences Politiques option Relations Internationales ainsi que d’un Master 1 de Sciences Politiques spécialité Sécurité Intérieure.

Je me suis également récemment diplômée en Master 2 de Stratégies de Communication à l'European Communication School de Toulouse, et je désire mettre dès à présent mes acquis en application dans le cadre d'une activité professionnelle épanouissante et valorisante.

Je suis actuellement employée comme hôtesse chargée d'accueil et formatrice à McDonald's, à Montauban. Le dynamisme et les perspectives d'évolution au sein de l'entreprise me correspondent pleinement.

D’un naturel curieux et déterminé, je m’investis pleinement dans chaque mission que j’entreprends. Mes diverses expériences universitaires et bénévoles m'ont enseigné le goût de la mobilité et l’importance de la valorisation du contact humain

Quel que soit mon environnement professionnel, ma motivation, mon enthousiasme et mon sens des responsabilités restent inchangés.

Les différents voyages qui ont rythmé mes études m’ont par ailleurs démontré que la mobilité professionnelle, en France ou à l’étranger, n’est pas un obstacle pour moi, mais plutôt qu’elle constitue une source d’enrichissement tant personnel que professionnel.



Mes compétences :

Travail en autonomie

Travail en équipe

Mobilité nationale et internationale

Microsoft office

Internet

Accueil physique et téléphonique

Adaptabilité

Rédaction de contenus

Aptitudes relationnelles

Relations Presse

Stratégie de communication