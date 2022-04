Claire FAVERIAL

Bienvenue sur mon profil



1996 - 2012, Directrice associée du groupe de communication In Cité

(30 pers. Agence de communication Indépendante : Publicité B to B, B to C, Évènementiel, développement web, développement via les réseaux sociaux, réalisation vidéo, photo reportage, e-learning)

et directrice de création (poste opérationnel) à Rennes.



▀ Directrice de communication grands comptes, média, hors média, communication digitale



▀ Réalisatrice et scénariste : Conception et Réalisation d'une série européenne 26 minutes.

→ Réalisation de fictions sur le développement durable (épisodes de 5 mn), sur l’incivilité dans les transports en commun (épisodes de 4 mn) …. écriture et réalisation, réalisation de reportages vidéo, de portraits.



→ Institutionnel : Films et reportages pour Renault (10 ans de prestations régionales et nationales) , Kéolis (groupe France), ARO, Association Régionale de l'Habitat social), Panaget, Rapido, Empire of Sports, CCI du Morbihan, Conseil général Ille et Vilaine, Harry’s, Ville de Vélizy Villacoublay, WSR...) ...



→ Trailers jeux vidéo, clips musicaux (http://www.youtube.com/watch?v=Cj9XDnc8FKU )



▀ Conception et réalisation d'événementiels (300 à 200 000 pers) France et Etranger, pour entreprises et manifestations sportives et culturelles, plateau caméra, web TV (conception - réalisation)



▀ Intervenant professionnelle et chargée de cours en BTS et à la faculté de Rennes II (jusqu'en 2006)



► Clients : Renault Direction Régionale Ouest et Renault France (12 ans), Keolis (films, e-learning), Du Bruit dans la Cuisine (7 ans), Panaget (10 ans), ARO , Bloc Allians, Nomadvance (10 ans), Les champs libres, MMO , Habitat 35, Véolia, World Series (3 saisons), Empire of Sports, Président, Lactalis, Harry's.... Services publics : Ministères, régions, conseils généraux, CCI ...



Mes compétences :

Création

Écriture

Communication

Réalisatrice

Scénariste

Imagination

Cinéma

Réalisatrice évenementiel

Directrice de projets

Réseaux sociaux