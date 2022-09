Colette FAVERIAL

Janvier 2019 Reprise du poste de commerciale sédentaire :

Gestion et développement d’un portefeuille clients professionnels + Binôme avec commercial terrain .





2013 Spécialiste cotations suite délocalisation de mon poste à l'étranger :

création et suivi des devis , relances , négociation. Travail en collaboration avec l'équipe de commerciaux terrain.



2009 à 2013 Commerciale sédentaire Farnell :

Gestion et développement d’un portefeuille clients professionnels.



2004 à 2009 Chargée de clientèle Farnell (distributeur composants électronique)

Gestion grands comptes .



2002 à 2004 Chargée de clientèle à ALCYON, centrale d'achats vétérinaire (Site de Lyon) :

Prise de commande par téléphone, gestion des réclamations et des litiges, saisie de

factures, d'avoirs et de devis , sondages téléphonique.





Mai 2002 Validation de stage bureautique à la société BRILLANT

FRANCE (Villefranche/S) : saisie des commandes, suivi de

factures, frappe de courriers.





Février 2002 Standardiste Société AKKA TECHNOLOGIE (Lissieu) :

Gestion du standard téléphonique interne et national de

l'entreprise.(interim)



Juin à déc. 2001 Agent administratif à EXCEL SAÔNE (Arnas) :

Gestion des plannings transporteurs, traitement des litiges, suivi des

dossiers.



1987 à 2001 Responsable de caisses Centre E. LECLERC :

Accueil clientèle, standard téléphonique, gestion des caisses, prélèvement et comptage des fonds .



Mes compétences :

Chsct