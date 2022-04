Claire FERRARI

Sublimer les produits et être garante de l’image de l’enseigne, tels sont mes objectifs professionnels et mes motivations.

Durant mon parcours, j’ai acquis des outils de stratégie marketing et j’ai aiguisé mon sens esthétique et créatif. J’ai ainsi trouvé l’équilibre entre ces notions d’esthétique et de business à travers le merchandising.



Grâce à mes expériences, j’ai consolidé un travail en amont et en aval afin de toujours fournir les meilleures préconisations dans le but d’atteindre les meilleures performances.

De plus, j’ai développé ́ mes qualités relationnelles et analytiques et cultivé mes compétences en merchandising et en Retail.



Je suis motivée, opérationnelle et disponible dès à présent pour intégrer une équipe de merchandisers.



Mes compétences :

Force de proposition

Merchandising

Logiciel (Pack Office, Illustrator, Photoshop)

Luxe

Marketing opérationnel

Esprit analytique

Ingénierie de formation

Vente