Claire FERRARIS

Spécialiste du domaine de la miroiterie depuis plus de 14 ans, je mets en oeuvre mes compétences dans les domaines de la vente, du marketing et de la gestion d'accueil d'entreprise au sein d'un poste d'assistante commerciale.



Aujourd'hui je souhaiterai élargir mes connaissances au sein d'un poste qui me permettrai de mettre à profit mon sens de l'organisation, mes connaissances des opérations commerciales et mes bonnes qualités relationnelles.



N'hésitez pas à tester ma motivation et consulter ma fiche...



Mes compétences :

Communication

Étude de marché

Gestion d'entreprise

Internet

Marketing

Marketing Communication Site internet

Polyvalence

Site internet

Vente